Prinx Chengshan und Küke zeigen auf IAA Transportation zwei Weltpremieren

Prinx Chengshan und Küke sind kommende Woche mit einem gemeinsamen Stand auf der IAA Transportation in Hannover vertreten und wollen dort ausgewählte Produkte der Marken Austone und Fortune präsentieren. Mehr noch: Die Trailerreifen ATH 155 und FTH 155 feiern vor Ort ihre Weltpremieren. Die Reifen, die man auf der Nutzfahrzeugmesse zeigen werde, seien „hinsichtlich der Produktqualität sowie der Sortimentsvielfalt speziell für die hohen Anforderungen des europäischen Marktes entwickelt und verfügen über hervorragende segmentspezifische Produkteigenschaften“, sagt dazu Peter Kraus, Sales Area Manager bei Prinx Chengshan Tire Europe. Die beiden Weltpremieren würden ihre Stärken „im Fern- wie auch im regionalen Einsatz, gerade bei schwierigen Wetterbedingungen“ ausspielen, so Kraus im Vorfeld der Messe, die am Montag mit einem Pressetag in Hannover beginnt und danach vom 20. bis 25. September regulär geöffnet hat. Die beiden Marken Austone und Fortune sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv über den Küke-Reifengroßhandel erhältlich. Der Gemeinschaftsstand ist in Halle 21, Stand B68. ab