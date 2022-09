Reifen Stiebling veranstaltet wieder Golf-Cup für den guten Zweck

Reifen Stiebling veranstaltete jetzt seinen bereits dritten Golf-Cup. Dabei stand neben dem Sport vor allem die „gute Sache“ im Vordergrund des Events, spendete der Herner Reifenfilialist doch das gesamte Startgeld der 60 Teilnehmer in die Charity-Aktion „Wir sind palliativ“. Nicht nur das, Reifen Stiebling stockte diese 3.000 Euro selbst auf 5.000 Euro auf, womit dann die Erweiterung der Palliativstation am Evangelischen Krankenhaus in Herne unterstützt wird. „Hospizarbeit bedeutet, sterbenden Menschen einen würdigen und selbstbestimmten Abschied zu ermöglichen. Hier helfen wir sehr gerne, damit Menschen trotz ihrer unheilbaren Krankheit bis zum Schluss eine lebenswerte Zeit haben“, begründete Christian Stiebling die Auswahl des Charity-Partners.

