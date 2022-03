Erweitertes BKT-Werk in Bhuj geht in Betrieb

In der vergangenen Woche hat Balkrishna Industries Limited (BKT) den ersten radialen Landwirtschaftsreifen nach den Erweiterungen an seinem Standort Bhuj in Indien produziert. Die Fertigstellung des Erweiterungsprojekts stellt den Höhepunkt einer Investition im Wert von rund 95 Millionen Euro dar.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN