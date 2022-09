Gripen Wheels bringt „europäischen Webshop“ online – Nächster Entwicklungsschritt

Gripen Wheels vollzieht „den nächsten Entwicklungsschritt“ in Sachen Europavertrieb und bringt im Oktober einen „europäischen Webshop“ online. Wie der schwedische Großhändler mit Schwerpunkt bei Großreifen wie OTR-, EM- oder Landwirtschaftsreifen in einer Mitteilung erklärt, werde der neue Shop weiteres Wachstum in Europa ermöglichen, biete man Kunden dort doch dann „Informationen in Echtzeit“ zu den lagernden Beständen an. Man wolle seine europäischen Kunden und Partner außerdem mit „logistischen Fähigkeiten“ und dem „wettbewerbsfähigsten Pricing“ unterstützen. Zusätzlich zu dem neuen Webshop wolle Gripen Wheels mit Hauptsitz in Jönköping im Süden Schwedens sein europäisches Sales Team um erfahrene Verkäufer bei Landwirtschafts- und OTR-Reifen erweitern, damit „weiteres Wachstum“ befördern und „zum führenden Großhandelsunternehmen in Europa“ werden. Gripen Wheels sieht sich bereits jetzt als „einer der größten Großhändler von Schwerreifen und -rädern in Europa“, der „alles außer Pkw-Reifen“ liefere. Verantwortung bei Gripen Wheels als European Key Account Manager trägt Berto Beulenkamp. ab