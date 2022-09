Bridgestone investiert weiter in The Americas â€“ 52 Millionen Euro fÃ¼r CamaÃ§ari

Bridgestone setzt sein Investitionsprogramm auf dem amerikanischen Doppelkontinent for. Nachdem der Hersteller erst kürzlich mitgeteilt hatte, man werde rund 550 Millionen Euro in die „erhebliche Erweiterung und Modernisierung“ seiner Lkw- und Busreifenfabrik in Morrison, Warren County (Tennessee/USA) investieren, gefolgt von 42 Millionen Euro für die Ausweitung der lokalen Guayuleproduktion in Nordamerika, soll nun auch die Reifenfabrik im brasilianischen Camaçari (Bundesstaat Bahia) erweitert und modernisiert werden, wo Bridgestone Consumer-Reifen für den regionalen Reifenmarkt fertigt. Nun will der japanische Hersteller vor Ort weitere 270 Millionen Real (52 Millionen Euro) in das 2006 eingeweihte Werk investieren. Bridgestone Brazil betreibt in Brasilien eine weitere Reifenfabrik (Santo André; São Paulo) sowie zwei eigene Bandag-Runderneuerungsfabriken. ab