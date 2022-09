Reifen Braun aus Bruchsal mit Goodyears TruckForce Service Award ausgezeichnet

Auch für das zweite Quartal würdigte Goodyear wieder einige seiner europäischen TruckForce-Partner für herausragende Leistungen mit seinen Service Awards. Unter den fünf geehrten Unternehmen ist auch ein deutscher HMI-Partner: Reifen Braun. Der Reifenhändler mit Sitz in Bruchsal habe sich in den zurückliegenden Monaten insbesondere als Pannendienstleister im TruckForce-Netzwerk verdient gemacht, heißt es dazu in eine Mitteilung; im zweiten Quartal habe Reifen Braun „jeden Servicefall akzeptiert“, lobt der Hersteller und ergänzt: „Während des vergangenen Quartals wurde das Team zu einem 400 Kilometer entfernten Fahrzeug in Frankreich gerufen. Reifen Braun nahm den Aufruf an, als andere es nicht konnten. Dies ist nur ein Beispiel dafür, welch außergewöhnlichen Service dieser Partner für seine Kunden bietet.“ Neben dem deutschen HMI-Partner verlieh Goodyear seine TruckForce Service Awards noch an Depann First (Frankreich), Skulski Serwis (Polen), Aba Bandenservice Stolwijk (Niederlande) und Stavrakis (Griechenland). Adam Stanton, European Network & Service Manager bei Goodyear Commercial, kommentierte dazu: „Wir möchten unseren Gewinnern im zweiten Quartal zu ihrer kontinuierlichen Unterstützung in ganz Europa gratulieren. Zusammen mit über 2.000 anderen Partnern gehen sie die Extrameile, um unseren Kunden exzellenten Service zu bieten.“ ab