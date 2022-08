Apollo Tyres führt gleich fünf neue Lkw- und LLkw-Reifen ein

Apollo Tyres kündigt die Einführung von gleich fünf neuen Nutzfahrzeugreifen an, die allerdings nur auf dem indischen Markt vermarktet werden sollen. Das sind zunächst die drei Profile EnduRace RA (regionaler Einsatz auf allen Achspositionen), EnduTrax MA (Lenkachsreifen für gemischten Einsatz) und EnduRace RD nRG (energieeffizienter Antriebsachsreifen für Regional- sowie Fernverkehr). Alle drei Profile gibt es in der Größe 295/90 R20. Hinzu kommen noch die Profile für Leicht-Lkw EnduRace LD+ und EnduRace RA, beide in 9.00 R20. Mit diesen Produktneuheiten wolle Apollo Tyres „seine führende Position in Indien im radialen Lkw- und Busreifensegment“ festigen“, so der Hersteller. ab