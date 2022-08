Automechanika: Topmotive zeigt neues Warenwirtschaftssystem

Topmotive präsentiert auf der Automechanika in Frankfurt das Datenmanagementprogramm Apollo. Stellt die neuesten Updates und Features aus dem Informationssystem NEXT vor und gibt Auskunft über die Autofahrer-App von Cartelligence. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen aus Bargteheide, was sich hinter dem cloudbasierten Warenwirtschaftssystem „tmERIK“ für Kfz-Werkstätten verbirgt. Das Unternehmen ist in Halle 4 am Stand 12A zu finden. cs