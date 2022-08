Universelle Lösung: Titan International stellt Ultimate-Flex-Technologie vor

Titan International stellt seine neueste Reifentechnologie vor. Die Ultimate-Flex-Technologie (UFT) kombiniere die Elemente von IF (Increased Flexion)- und VF (Very High Flexion)-Reifen zu einer universellen Lösung, Die neuen UFT-Reifen ermöglichten es Landwirten, jeden Spritzenreifen schnell zu ersetzen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, welche anderen Standard-, IF- oder VF-Reifen sich auf den anderen Radpositionen befinden.

