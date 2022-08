Pirellis Mutterkonzern erhält neuen Chairman – Entscheidung der Zentralregierung

An der Spitze der Sinochem Holdings, zu der über die Tochtergesellschaft ChemChina am Ende auch Reifenhersteller wie Pirelli, Aeolus und Prometeon Tyre Group (PTG) gehören, gibt es eine personelle Veränderung. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, hätten heute Morgen bei einem Vorstandstreffen Vertreter der Organisationsabteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas mitgeteilt, dass Ning Gaoning als Vorstandsvorsitzender und Parteisekretär entlassen sei; Ning saß dem Unternehmen seit 2016 vor. Ihm folgt an der Spitze des Staatskonzerns Li Fanrong, der zukünftig daher nicht mehr President des Unternehmens sein werde. Die Entscheidung zu dem Führungswechsel sei in der chinesischen Zentralregierung gefallen, heißt es, außerdem: „Die Ernennung oder Entlassung stehe im Einklang mit relevanten Gesetzen und Regularien.“ ab