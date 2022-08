Veronique Giraud übernimmt Verantwortung für Continental Tires China

Continental Tires China hat seit Kurzem eine neue General Managerin. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, hat Veronique Giraud an der Spitze der Organisation in China Dalibor Kalina ersetzt und soll sich dort um die Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung des Reifenherstellers auf dem chinesischen Markt kümmern; außerdem sitzt sie dem Exekutivkomitee dort vor. Giraud steht bereits seit über 20 Jahren in den Diensten des deutschen Unternehmens und war zu Beginn ihrer Karriere bei Continental auch zeitweise in Deutschland tätig. Continental betreibt eine Reifenfabrik im chinesischen Hefei. ab