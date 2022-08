Kumho ist weiterhin Sponsor vom FK Mladá Boleslav

Kumho Tyre wird auch in der neuen Saison 2022/23 exklusiver Reifenpartner beim tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav bleiben. Kumho wird auf der digitalen Bande entlang der gesamten Spielfeld-Längsseite sowie auf einer statischen Hintertorbande zu sehen sein. Das Kumho Tyre Logo ist zudem bei allen Erstliga- und Pokalspielen sowohl auf der Rückseite der Trikots als auch auf der Vorderseite der Shorts abgebildet. Premium Hospitality-Kontingente und eine umfangreiche Einbindung in die Club Media Aktivitäten (Stadionzeitung, Website, Social Media etc.) runden das Sponsoring-Paket ab. Hauptsponsor beim FK Mladá Boleslav ist weiterhin Skoda. Hier ist Kumho Tyre Erstausrüstungspartner für die Modelle Fabia, Octavia und Kamiq. cs