Niso Tech und RTS bieten Workshops rund um die Reifenreparatur und RDKS

An diesem Donnerstag, den 25. August, veranstaltet die Firma Niso Tech GmbH an ihrem Sitz in Essen einen Workshop-Tag. Gemeinsam mit der Firma RTS aus Vettweiß will Niso Tech im Rahmen verschiedener Workshops die Möglichkeit zum „Lernen und Austausch“ zu folgenden Themen geben:

Reifenreparatur-Workshop

RDKS-Pkw-Workshop

RDKS-Lkw-Workshop

Für Speisen und gekühlte Getränke sei dabei außerdem gesorgt, heißt es dazu in einer Vorankündigung. „Wer tagsüber noch arbeitet oder ins Schwimmbad will, kann auch den Workshop am späten Nachmittag wahrnehmen und die Gespräche beim gemütlichen Beisammensein vertiefen und am Abend ausklingen lassen“, sagt dazu Sales Coordinator Michael Lenhart Niso Tech. Dennoch sei eine Anmeldung unter www.nisotech.de/workshop/ erforderlich, wo es außerdem weitergehende Informationen zum Workshop-Tag gibt. ab