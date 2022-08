Emma Summerton fotografiert den 49. Pirelli-Kalender

Emma Summerton fotografiert den Pirelli-Kalender 2023. Die in London und New York lebende Fotografin ist für ihren unverwechselbaren Stil und ihre dramatischen Vogue-Cover bekannt. Der Kalender wird im kommenden Jahr zum 49. Mal erscheinen. Der Name des Kalenders: Love Letters to the Muse. Fotografiert wurden Adwoa Aboah, Adut Akech, He Cong, Cara Delevingne, Ashley Graham, Bella Hadid, Karlie Kloss, Precious Lee, Lila Moss, Sasha Pivovarova, Emily Ratajkowski, Guinevere van Seenus, Lauren Wasser und Kaya Wilkins. Fotografiert wurde im Juni und Juli in New York und London.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN