Bridgestone will Premiumgeschäft mit Motorradreifen ausbauen

Bridgestone will die Kapazitäten im Motorradreifenwerk im japanischen Nasu in den kommenden Jahren erweitern und investiert dazu rund 1,7 Milliarden japanische Yen (etwa 12,4 Millionen Euro). Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, soll der Output im Werk bis 2026 schrittweise um 90.000 Reifen jährlich steigen. Dabei liege der Fokus dem Hersteller zufolge nicht nur auf der Erweiterung der Lieferkapazitäten, sondern auch auf der Ausweitung des Premiumgeschäftes. Das Werk in Nasu ist die weltweit einzige Produktionsstätte von Bridgestone zur Fertigung von Motorradreifen. Zuvor hatte Bridgestone für Japan bereits die Erweiterung seiner Produktionsanlagen für OTR-Reifen im Werk Shimonoseki sowie die Kapazitätssteigerung bei der Produktion von Pkw-Reifen in den Werken Tochigi, Hikone, Hofu und Tosu an. In dem Tosu-Werk, das auch Pkw-Reifen herstellt, entstehen jeden Monat 2.600 Tonnen an Reifen. ab