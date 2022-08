Tuner setzt beim Brabus 820 auf “SportContact 7”-Reifen

Von Sicht-Carbon-Aerodynamik bis Sportauspuffanlage: Brabus bietet ab sofort ein exklusives Veredelungsprogramm für den Porsche 911 Turbo S der aktuellen Modellreihe 992 an – als Cabriolet und Coupé. Dabei setzt das Unternehmen bei der Bereifung unter anderem auf den Hochleistungsreifen SportContact 7 von Continental mit einer exklusiven Freigabe von 340 km/h V/max. Der Reifen sei speziell für den Wagen mit dem Namen Brabus 820 für diese Geschwindigkeit freigegeben.

Der Hochleistungspneu mit BlackChili-Mischung bietet Fahrspaß auf allerhöchstem Niveau und ein stabiles Fahrverhalten auf nasser sowie trockener Fahrbahn. Montiert wird der Sommerreifen in den Größen 255/30 ZR21 an der Vorderachse und 335/25 ZR22 hinten. Der Brabus 800 ist auf dem YouTube-Kanal des Veredlers in Action zu erleben und auf dem Brabus-Tuning-Tag auf dem Contidrom am 20. August 2022. cs