CMS hat Räder für den Mercedes C300e im Programm

CMS bietet ab sofort für den Mercedes C300e Räder zum Nachrüsten mit ABE-Freigabe. Das C23-Rad ist in den Varianten Diamant Schwarz und Diamant Horn Schwarz zu haben. Das Rad ist in 8×18 Zoll freigegeben mit VA-Bereifung 225/45 R18 und in 9×18 Zoll freigegeben mit HA-Bereifung 255/40 R18. Die Freigabe beinhalte auch das T-Modell R2CS/R2CW und weitere Fahrzeugmodelle von Mercedes, die nur mit VA-HA-Kombinationen zu fahren sind. cs