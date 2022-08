Andreas Neupert verstärkt das OHT-Vertriebsteam von Apollo Tyres

Seit dem 1. August verstärkt Andreas Neupert das Off-Highway-Tyres-Vertriebsteam bei Apollo Tyres Germany. Er übernimmt den Vertrieb in Nord- und Westdeutschland (Postleitzahlgebiet 21-22, 24-28, 30-33 und 40-59) von seinem Vorgänger André Weber. Dieser war im April zum Vertriebsleiter OHT in Deutschland aufgestiegen und gibt seine Regionalverantwortung nun an Andreas Neupert ab.

