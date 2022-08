Diversity Tag: Mitarbeiter von Pirelli spenden

Pirelli Deutschland beteiligte sich auch in diesem Jahr am Deutschen Diversity Tag. In diesem Jahr fanden während des Aktionstages zwei Spendensammlungen statt. Eine hatte die Geschäftsführung organisiert, die andere die Auszubildenden des Unternehmens. Es kamen 1.700 Euro für soziale Projekte zusammen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN