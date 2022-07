Bilstein präsentiert sich auf der Automechanika

Fahrwerkhersteller Bilstein tritt erstmals mit seinem 2022 neu eingeführten Logo und dem zugehörigen Claim „Way Ahead“ auf der Automechanika auf. Damit verbunden ist der eigene Anspruch, Werkstätten, Handel, Endkunden und allen anderen Partnern stets den entscheidenden Vorsprung zu bieten. Das will das Unternehmen vom 13. bis 17. September 2022 in Frankfurt untermauern. Am Stand C11 in Halle 4.0 warten drei Themenwelten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden. cs