Jörg Leskien-Gruppe übernimmt weiteren Betrieb

Nachdem Jörg Leskien Ende 2021 gerade den “Gummikönig vom Hamburg Hafen” übernommen hat, erweitert er seine GmbH jetzt um einen weiteren Vollsortimenter und einen Spezialisten in Sachen Reifenausschäumen. Engros by Jörk Leskien GmbH heißt der neu eingetragene Betrieb in Kaltenkirchen. Zusammen mit seinen neun anderen Filialen im GRS-Verbund bietet die Gruppe großflächigen 24/7-Lkw-Service auf den Autobahnen A7 und A2.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN