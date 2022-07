Bundesligist Leverkusen weiter mit Kumho als Sponsoringpartner

Auch in der Saison 2022/2023 bleibt Kumho Tire offizieller Premiumpartner und exklusiver Reifenpartner bei dem Fußballbundesligisten und Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen. Damit erhält der Reifenhersteller weiterhin eine als umfangreich bezeichnete Präsenz auf der digitalen Megabande entlang der gesamten Spielfeldlängsseite. Das sogenannte „Powerpack“ ermöglicht demnach die simultane Bespielung beider Werbebanden, sodass diese im TV-Bild als eine zusammenhängende, großflächige Werbefläche wahrgenommen werden. Zudem werden zwei von der südkoreanischen Marke gebrandete 3D-Cam-Carpets in der BayArena im TV-relevanten Bereich sichtbar sein. Zusätzlich sollen die digitalen Auswechsel- bzw. Nachspielzeittafeln mit dem Kumho-Signet versehen werden, das außerdem noch im Rahmen von Pressekonferenzen, in der Mixed-Zone sowie hinter den Auswechselbänken präsent sein wird genauso wie im Klubmagazin der Werkself und im Spieltagsflyer. Hospitality-Kontingente und ein Digitalpaket runden das Bundesliga-Sponsoringpaket ab, so der Reifenhersteller. Er bleibt zudem exklusiver Ärmelsponsor der Mannschaft bei Spielen im DFB-Pokal und rüstet auch deren Teambus weiterhin aus mit seinen Reifen. cm