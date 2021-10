Kumho Tyre als Ärmelsponsor im DFB-Pokal

Seit 2019 ist Kumho Tyre Premium- und Reifenpartner bei Bayer 04 Leverkusen. Auch in der Saison 2021/2022 ist er bei allen DFB-Pokalspielen exklusiver Ärmelsponsor der Werkself. Am kommenden Mittwoch wird diese gegen den Karlsruher SC antreten. Passend zur Pokalärmelpartnerschaft wird die Mannschaft mit dem Kumho-bereiften Mannschaftbus vom Mannschaftshotel in die BayArena chauffiert. cs