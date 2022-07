Best4Tires: „Performance als digitaler Serviceprovider“

Bei der Leserbefragung der Zeitschriften Autohaus und Auto Service und Praxis, die die Grundlage der kürzlich vergebenen „Best-Brands“-Awards darstellte, hätten alle ausgezeichneten Unternehmen „ihre Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis gestellt“, heißt es dazu. Weiter: „Strikte Kundenorientierung und Investition in die Bekanntheit der Marke zahlen sich am Ende immer aus.“ Dass Best4Tires diese Kriterien in den Augen vieler Kunden nicht nur erreiche, sondern eigenen Aussagen zufolge „immer wieder übertrifft“, komme im Ergebnis der alle zwei Jahre durchgeführten Abstimmung zu den beliebtesten Marken in der deutschen Kfz-Branche deutlich zum Ausdruck, ist man bei dem Unternehmen mit Sitz in Höhr-Grenzhausen überzeugt. Ulrike Wortmann, Chief Marketing Officer (CMO) bei Best4Tires, nahm die Auszeichnung entgegen und freute sich über den ersten Platz in der Kategorie Reifenhändler: „Mit der Performance, die wir als digitaler Serviceprovider auf die Straße bringen, stellen wir den Anspruch unserer Kunden jeden Tag aufs Neue in den Mittelpunkt. Der ‚Best-Brands‘-Award als Auszeichnung, die aus der Zielgruppe kommt, ist für uns als Unternehmen und als Team eine starke Bestätigung.“ ab