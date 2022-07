Automechanika erwartet im September 2.600 Aussteller

Wenn die Veranstalter der Automechanik vom 13. bis 17. September nach coronabedingter Pause den Restart ihrer Messe veranstalten, dann werden in Frankfurt immerhin 2.600 Aussteller erwartet, von denen immerhin 85 Prozent aus dem Ausland stammen. „Dass die internationale Aftermarket-Branche sich dieses Jahr endlich wieder trifft, ist wichtiger denn je – angesichts der Transformation und den aktuellen Herausforderungen wie der anhaltenden Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Klimawandel, Lieferkettenproblemen sowie Halbleiter- und Fachkräftemangel“, heißt es dazu vonseiten der Messe Frankfurt. Neue Technologien und Konzepte für die Mobilität der Zukunft werden auf der international führenden Plattform für den Aftermarket gezeigt und diskutiert, u.a. in der Sonderschau „Innovation4Mobility“ und in Fachvorträgen der Automechanika Academy. Weiterbildung und Networking seien weitere Schwerpunkte der Veranstaltung im September. Neben zahlreichen Werkstattausrüstern, die auch in der Reifenbranche große Relevanz haben, sind darüber hinaus auch Hersteller und Großhändler vor Ort vertreten, einen dezidierten „Reifen“-Bereich gibt es indes nicht.

