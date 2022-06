WSBK-Gewinnspiel bei Pirelli

Als exklusiver Reifenausrüster bei der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) hat Pirelli ein Gewinnspiel rund um die Motorradrennserie gestartet. Noch bis zum 5. Juli haben Teilnehmer daran die Chance, zum „Superbike-VIP“ zu werden bzw. ein XXL-Fanpaket zu ergattern. Konkret sind als Preise drei Erlebnispakete rund um den WSBK-Lauf im tschechischen Most ausgelobt, die jeweils zwei Tickets inklusive Paddock-Pässen und Meet & Greet mit einem der Fahrer umfassen. Der Hauptgewinner bekommt on top außer Übernachtungen noch ein zweitägiges Renntraining am 1./2. August in Most, während der Zweitplatzierte der Verlosung eine Übernachtung hinzubekommt. Zum Mitmachen genügt eine Registrierung auf der zugehörigen Event-Website unter https://promo.pirelli.com/tyres/de-DE/moto/Pirelli-superbike-vip-2022/ unter Angabe des aktuell gefahrenen Motorradmodells samt einer kurzen Erklärung, warum man sich zum „Superbike-VIP“ berufen fühlt. Im Anschluss entscheidet dann das Los. cm