ProLine Wheels bezieht neues Gebäude und schließt Verwaltungsbüro in Dürkheim

ProLine Wheels ist jetzt in das neu gebaute Firmengebäude in Baiersbronn gezogen. Hier sind neben der Verwaltung, Showroom und die Logistik inklusive Zentrallager untergebracht. Das bisherige Verwaltungsbüro in Bad Dürkheim, Beethovenstraße 8, wird zum 30. Juni geschlossen. Die neue Post- und Rechnungsanschrift lautet ab dem 1. Juli 2022: ProLine Wheels, Zweigniederlassung der ROC Fertigung24 GmbH, Mähderstraße 22, 72270 Baiersbronn. Die bekannten Rufnummern und E-Mail-Adressen bleiben unverändert. Die Mitarbeiter aus Bad Dürkheim arbeiten auch weiterhin für ProLine Wheels. Und zwar aus dem Homeoffice. „Das Know-how und die Erfahrung der Kollegen sind essenziell für die Zukunft der ProLine. Wir haben für jeden Mitarbeiter entsprechend seiner Position eine passende Vereinbarung aus Homeoffice und Anwesenheit im neuen Büro getroffen. Da wir hinsichtlich Digitalisierung sehr gut aufgestellt sind, können alle ohne Einschränkungen im Homeoffice arbeiten”, so Mario Schurr, kaufmännischer Geschäftsführer. christine.schoenfeld@reifenpresse.de