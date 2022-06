EU-Gerichtsurteil gegen China-Zölle für britischen Markt rechtlich nicht bindend

Der Europäische Gerichtshof hat bekanntlich mit seiner Entscheidung vom 4. Mai die seit 2018 geltenden Antidumping- und Antisubventionszölle auf in China produzierte und in der EU vermarktete Lkw- und Busreifen gekippt, wenn auch derzeit noch nicht rechtsverbindlich und mit vielleicht ungewissem Ausgang. In Großbritannien ist die Situation indes noch komplizierter. Dort hat nun eine Entscheidung der für entsprechende Zollfragen zuständigen Trade Remedies Authority (TRA) den Reifenmarkt aufgeschreckt. Danach sollen die Zölle wohl bis zu ihrem regulären Auslaufen Ende des kommenden Jahres weiterhin auf Lkw- und Busreifenimporte aus China fällig werden.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN