In den vergangenen beiden Tagen hat Kumho Tire bei der „Flotte!“-Messe in Düsseldorf als Aussteller Flagge gezeigt. Da nach den Worten des Reifenherstellers Ganzjahresreifen für Flottenkunden besonders wichtig sind, haben am Stand des Unternehmens vor Ort demnach vor allem die Profile „Solus 4S HA32“ und „PorTran 4S CX11“ im Fokus der Präsenz gestanden, während das Kumho-Vertriebsteam um Ralf Gutena den Besuchern des Branchentreffs für Gespräche rund ums Thema Reifen zur Verfügung stand. „Klassische Flotten aber auch neue Angebote in den Bereichen Carsharing sowie Auto Abonnements werden für uns als Reifenhersteller immer wichtiger, daher präsentieren wir uns hier auf der Flotte in Düsseldorf. Mit den beiden All-Season-Profilen ‚Solus 4S HA32‘ und ‚PorTran 4S CX11‘ bietet das Kumho-Produktportfolio hier äußerst interessante Alternativen in diesem Segment“, sagt Gutena. cm