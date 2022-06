Europäischer Trainingspreis für die „Servicereise“

Wie man mit gutem Service den Geschäftserfolg steigern kann, das ist das Thema, dem sich Tanja Herzig als Inhaberin des Unternehmens Koru Training, Coaching & Consulting verschrieben hat. Mit der zugehörigen Botschaft und entsprechenden Schulungsangeboten war und ist sie nicht zuletzt auch in der Reifenbranche unterwegs, wobei es aktuell etwas zu feiern gibt. Denn zusammen mit Ulrike Dolle, Heike Reising, Marion Zupancic-Antons und Anke Burghard hat sie als Mitstreiterin bei der sogenannten Initiative Service Excellence ein Werkzeug entwickelt namens „Servicereise“, wofür das Team jüngst mit dem europäischen Trainingspreis der Kategorie Tools für Training & Co. ausgezeichnet worden ist. Ursprünglich als haptisches Brettspiel geplant, haben die Trainerinnen das Ganze für den virtuellen und hybriden Einsatz weiterentwickelt. Die „Servicereise“ soll dabei auf spielerische Art und Weise für Awareness in Sachen exzellentem Service sorgen. cm

