B43: neues Rad von Brock Alloy  

Brock Alloy Wheels war mit dem neuen B43-Rad auf der Tire Cologne. Den Interessierten wurden hier acht Farbvarianten des Rades vorgestellt. Mit der neuen Farbstudie will der Räderhersteller herausfinden, was der Kunde braucht. Fest steht: Die Räder, die leicht bläulich schimmern, sind sehr gefragt. Das Design wird es zunächst in 19 bis 21 Zoll geben. 22 Zoll seien schon in Planung, so Marketing-Manager Michael Dölle. christine.schoenfeld@reifenpresse.de