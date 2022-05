Continental ist wieder Reifenhersteller des Jahres

Nachdem Michelin zwei Jahre in Folge zum Reifenhersteller des Jahres gewählt wurde, hat die Fachzeitschrift „Tire Technology International“ (TTI) Ende vergangener Woche im Rahmen der Messe Tire Technology Expo in Hannover nun Continental den begehrten Preis verliehen. Die Awards für Innovation und Exzellenz gelten als die wichtigsten Auszeichnungen der Branche und würdigen die neuesten weltweiten Entwicklungen und Fortschritte in der Reifentechnologie. Eine internationale Jury aus mehr als 20 Journalisten und führenden Experten der Reifenindustrie hat über die Gewinner entschieden. Außerdem gab es Awards in sechs weiteren Kategorien.

