Anfang des Jahres hatte der Räderhersteller CMS das Modell „C33“ als sein Jubiläumsrad – das Unternehmen begeht sein 25-Jähriges im deutschen Aftermarket – angekündigt, wobei das Y-Speichendesign nicht zuletzt die Attraktivität des eigenen Räderprogramms unterstreichen soll. „Abgewinkelte Speichen drehen sich in entgegengesetzte Richtungen und krallen sich in ein detailveredeltes Felgenhorn – ein Rad mit Lizenz zur Leidenschaft“, so der Anbieter über das in den beiden Farbvarianten Diamantschwarz Glanz und Bronze angebotene Modell, dass nunmehr lieferbar ist in der Größe 8×19 Zoll für die Lochkreise 5/108, 5/112 und 5/114. cm