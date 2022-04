Liveblick ins Reifeninnere: „Kein einfaches Maschinenbauteil“

Wer immer schon einmal einen Blick ins Innere eines Reifens werfen wollte, während dieser am Fahrzeug montiert auf einer Teststrecke bewegt wird, hatte am vergangenen Sonntag bei einer Folge Auto Mobil des TV-Senders Vox die Gelegenheit dazu. Denn im Zusammenhang mit der Frage, wann die Reparatur eines Reifens nach einer Durchstichverletzung möglich ist und sich lohnt, haben Moderator Alexander Bloch und Auto-Mobil-Testchef Albert Königshausen eine Kamera auf der Innenseite einer Felge montiert. Anschließend wurde anhand der von der Kamera gelieferten Aufnahmen zunächst beobachtet, welche Verformungskräfte bei verschiedenen Fahrmanövern auf einen unbeschädigten Reifen wirken. Schon dabei zeigte sich, dass – wie Königshausen es formuliert – Reifen „kein einfaches Maschinenbauteil“ sind bzw. im täglichen Einsatz ganze eine Menge auszuhalten haben und das auch können. Danach wurde genauso im Video festgehalten, was nach Eindringen einer Schraube im Reifeninneren passiert, um sich dann dem Thema Reparatur zuzuwenden inklusive Demonstration einer professionellen Vorgehensweise durch Vulkaniseur Gerd Depta vom Point-S-Partner Reifen-Hobby-Depta mit Sitz in Mayen, wo man vergangenes Jahr das 50-jährige Jubiläum begehen konnte. Sendung verpasst? Unter https://www.vox.de/cms/sendungen/auto-mobil.html lässt sich der rund neuneinhalb Minuten dauernde Beitrag abrufen. christian.marx@reifenpresse.de