Preisanpassung/Frachtzuschläge bei Wenzel Industrie

Die Wenzel Industrie GmbH aus Lilienthal hat zum 1. Mai eine Preisanpassung „in notwendigen Bereichen“ angekündigt. Dies mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine. Zumal sie für eine Knappheit an Rohstoffen und explodierende Preise in der Logistikbranche gesorgt hätten, wie es vonseiten des Unternehmens zur Begründung weiter heißt. Zusätzlich müsse man ab demselben Stichtag für Lieferungen Frachtzuschläge in Höhe von 24,50 Euro (Deutschland, über 250 Euro Warenwert) bzw. 52,50 Euro (Österreich, über 600 Euro Warenwert), so der zur Onyx-Gruppe gehörende Industriereifenspezialist. Gleichwohl wird betont, dass es dem Anbieter wichtig sei, dass seine Kunden auch mit den neuen Preisen weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. Dabei wird ihnen die neue Preisliste – „aus ökologischen Gründen“, sagen die Lilienthaler – nicht mehr in gedruckter Form, sondern im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Vorherige Preislisten verlören damit ihre Gültigkeit, während die Kundenkondition unverändert bestehen blieben und für Bestellungen im Onlineshop des Anbieters ein einprozentiger Rabatt gewährt werde, heißt es abschließend in einer Mitteilung an die Wenzel-Geschäftspartner. cm