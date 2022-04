Yokohama Rubber und Walkenhorst fahren wieder zusammen die Langstrecke

Yokohama Rubber plant auch für das laufende Jahr wieder umfassende Motorsportaktivitäten. Dabei gehe es – schreibt der japanische Hersteller in einer Pressemitteilung – nicht zuletzt auch darum, „die Verkaufsquoten der wertschöpfungsstarken Yokohama-Reifen zu maximieren“. Dabei hat das Unternehmen zunächst seine „globale Flaggschiffmarke“ Advan im Fokus, aber auch Geolandar-Reifen. Neben zahlreichen GT-, Formel- und Rallye-Serien auf seinem Heimatmarkt will Yokohama Rubber sich auch wieder dem Wettbewerb bei europäischen Langstreckenrennen stellen. Dazu zählen das 24-Stunden-Rennen, das Ende Mai wieder auf dem Nürburgring stattfinden soll, sowie die Nürburgring-Langstreckenserie (NLS). An beiden Events werde das von Yokohama ausgerüstete Team Walkenhorst Motorsport mit drei BMW M4 GT3 teilnehmen, bereift entweder mit dem Trockenreifen Advan A005 oder dem Advan A006 für nasse Fahrbahnbedingungen auf dem Nürburgring. Yokohama und Walkenhorst hatten zuletzt 2021 ihre Partnerschaft verlängert. arno.borchers@reifenpresse.de