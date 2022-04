Reifenmarken: Unverändertes Podium bei der Motorrad-Best-Brand-Wahl

Mehr als 52.300 Leser der Zeitschrift Motorrad und damit noch einmal 1.000 mehr als im vergangenen Jahr haben diesmal ihre Favoriten unter den aktuellen Motorrädern des Jahres 2022 gewählt. Im Zuge dessen konnten sie zudem über ihre Lieblingsmarken in zahlreichen Ausrüstungs- bzw. Zubehörkategorien rund um motorisierte Zweiräder abstimmen, darunter auch Reifen. Beim Ergebnis in dieser Disziplin ist mit Blick auf das Podium alles geblieben wie im Vorjahr. Soll heißen: Metzeler kann wieder Platz eins erobern – zum achten Mal in Folge – gefolgt von Michelin und der Schwestermarke Pirelli auf den Rängen zwei und drei. christian.marx@reifenpresse.de