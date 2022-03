Bekaert produziert in Russland ausschließlich für Russland

Der Reifencord- und Wulstdrahtspezialist Bekaert sieht sich augenscheinlich durch den Ukraine-Krieg Russlands wenig beeinträchtigt, was das Geschäft seiner Fabrik im russischen Lipetsk betrifft. Wie Bekaert-CEO Oswald Schmid dazu anlässlich eines Investoren-Calls am 25. Februar betonte, produziere man in der seit zwölf Jahren bestehenden Fabrik ausnahmslos für Reifenwerke in Russland, also für den Inlandsmarkt, Exporte hingegen finden nicht statt. Wie Schmid betonte, sei die Nachfrage vor Ort zuletzt hoch gewesen, sodass viele Hersteller um die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Lipetsk gebeten hatten. Das Werk habe einen konzernweiten Umsatzanteil von lediglich 1,4 Prozent, so Bekaert. ab