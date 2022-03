Top Sensor GmbH aus Attendorn – seit sechs Jahren auf dem Markt

Im Sommer 2015 wurde die Top Sensor GmbH in Attendorn von Monika Höffken gegründet. Das Unternehmen mit fünf Mitarbeitern vertreibt aus dem Sauerland drei Sorten von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS). 2021 seien rund 70.000 Sensoren an Autohäuser, Reifenhändler und Werkstätten in Deutschland und Europa verkauft worden.

