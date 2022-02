Bridgestone startet Pyrolyseprojekt mit ENEOS aus Japan

Bridgestone und das japanische Erdölunternehmen ENEOS Corporation haben den Start eines gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekts bekanntgegeben, mit dem Ziel der Einführung von „chemischen Recyclingtechnologien, die eine präzise Pyrolyse von Altreifen ermöglichen“. Diese Initiative soll zur Verwirklichung der gemeinsamen Nachhaltigkeitsvision beider Unternehmen beitragen. Dieses Projekt ist eines von zwei Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Rahmen der Initiative „Entwicklung von Technologien zur Herstellung chemischer Produkte unter Verwendung von Altreifen“. Diese werden von der japanischen New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) gefördert und wurden als Teil des „Green Innovation Fund“ der NEDO übernommen. Mit diesem Projekt wollen Bridgestone und ENEOS ein Recyclinggeschäft entwickeln, das Altreifen in Rohstoffe umwandelt und so eine nachhaltigere Gesellschaft ermöglicht.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN