Podcast zum Thema Motorradreifen: Kurvendiskussion, Folge 26

Über ihre Website bietet die Zeitschrift Motorrad unter dem Namen Kurvendiskussion auch eine Podcast-Reihe an. Die seit Kurzem verfügbare Folge 26 dieser als eine Art Stammtisch gedachten „Benzingespräche“ zu Themen rund um alles, was Biker so bewegt, widmet sich dabei diesmal Motorradreifen – passend zum demnächst erscheinenden Reifenvergleich des Magazins. Kein Wunder also, wenn dabei neben Motorrad-Vizechefredakteur Jörg Lohse auch Karsten Schwers ein Wörtchen mitredet, ist er doch Leiter des Testbetriebes bei dem Blatt der Motorpresse Stuttgart. Im Gespräch mit Reiseredakteur und Motorrad-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige erklären die beiden, was moderne Motorradreifen auszeichnet, wie der große Reifentest des Magazins abläuft und warum es Reifen gibt, die auch nach fast 40 Jahren Bauzeit noch genauso gut funktionieren wie damals. christian.marx@reifenpresse.de