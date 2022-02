Ticketvorverkauf zum 50. 24-Stunden-Rennen hat begonnen

Vom 26. bis 29. Mai soll das 50. 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring stattfinden. Dann soll das in die Eifel zurückkehren, was das 24-Stunden-Rennen für Fans, Teams und Fahrer so legendär gemacht hat: „der Duft von heißen Reifen, glühenden Bremsen, Grillwürstchen und Lagerfeuern in der Nacht“. Wie die Veranstalter dazu mitteilen, könne man die „Vorfreude auf großen Motorsport“ nun noch einmal steigern, habe doch der Vorverkauf der Eintrittskarten für die Nordschleife und die Grand-Prix-Strecke begonnen; dieser findet ausschließlich im Nürburgring-Ticketshop statt. „Natürlich behalten wir die Entwicklung der Pandemielage sehr aufmerksam im Blick und gehen dazu auch in den Austausch mit den zuständigen Behörden“, sagt Rennleiter Walter Hornung. „Unsere Einschätzung ist derzeit aber, dass wir alles für die Rückkehr der Fans vorbereiten können. Denn natürlich wollen wir diese Jubiläumsauflage gemeinsam mit den Besuchern zu einem besonderen Fest machen.“ Veranstalter des „ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring“, so der offizielle Name des Rennens, ist der ADAC Nordrhein. ab