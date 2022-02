Der typische Reifen-vor-Ort-Nutzer …

… gibt durchschnittlich gut 341 Euro im Jahr auf der B2C-Plattform aus. Das hat eine Analyse der Saitow AG aus Kaiserslautern als deren Betreiber mit Blick auf 2021 ergeben. Dabei wurde zudem festgestellt, dass die Kunden überwiegend männlich sind (78 Prozent) und sich dementsprechend lediglich 22 Prozent Frauen dort tummeln. Was die Altersstruktur der Nutzer betrifft, so soll die Gruppe der 24- bis 34-Jährigen mit einem 25-prozentigen Anteil am stärksten vertreten sein gefolgt von den 35- bis 44-Jährigen (18 Prozent) und den 18- bis 24-Jährigen mit gerade einmal einem halben Prozentpunkt weniger. Die wenigsten User stammen demnach aus der Gruppe derjenigen, die 65 Jahre und älter sind: Sie machen demnach knapp zehn Prozent der Reifen-vor-Ort-Nutzer aus. „Betrachtet man die Regionen, kamen die meisten User aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (26 Prozent) gefolgt von Baden-Württemberg (19 Prozent), Bayern (13 Prozent) und Hessen (neun Prozent). Als bevorzugtes Endgerät griffen 55 Prozent der Nutzer zum Smartphone, 39 Prozent zum PC/Laptop und sechs Prozent zum Tablet“, wie das Unternehmen darüber hinaus mitteilt. Durchschnittlich sollen Käufer vergangenes Jahr leicht mehr als elf Minuten auf der Plattform verweilt haben und dabei je Besuch ziemlich genau zwischen 14 und 15 einzelne Seiten angeschaut haben. cm