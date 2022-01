Michelin propagiert mit Remix die zweimalige Runderneuerung des X Works

Am Beispiel des Lkw-Reifens Michelin Remix X Works D für das Baugewerbe in der Dimension 315/80 R22,5 will Michelin das Potenzial des Michelin-Remix-Verfahrens zur Heißrunderneuerung demonstrieren. „Dieses ermöglicht für bestimmte Modelle nicht weniger als sechs Nutzungszyklen“, verspricht der Reifenhersteller: Neureifen, erstes Nachschneiden, erste Michelin-Remix-Runderneuerung, zweites Nachschneiden, zweite Michelin-Remix-Runderneuerung, drittes Nachschneiden. Insofern könne auch der Reifen Michelin X Works D ein zweites Mal nach dem Michelin-Remix-Verfahren runderneuert werden.

