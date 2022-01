Markensynergien? Cooper-Ganzjahresreifen auch als Avon-Modell erhältlich

Mit dem „AS12 All Season“ genannten Profil erweitert Avon Tyres sein Produktportfolio im Segment der Transporterreifen. „Wir bieten bereits bewährte Van-Reifen an, die mit Fokus auf die Herausforderungen der Sommer- und Wintersaison entwickelt wurden, daher ist es großartig, das Set jetzt mit einem Reifen zu vervollständigen, der bei allen Wetterbedingungen eine starke Leistung zeigt“, erklärt Gavin Edwards, General Manager des European Technical Centre bei Cooper Tire Europe. Wem der Reifen der zum US-Hersteller Cooper gehörenden und damit auch zum Goodyear-Konzern zählenden britischen Marke bei alldem bekannt vorkommt, liegt völlig richtig. Denn Cooper hat seinerseits vor Kurzem erst einen neuen Van-Ganzjahresreifen namens „Evolution Van All Season“ präsentiert, dessen Profildesign mit dem des „AS12 All Season“ der Schwestermarke wohl identisch ist. christian.marx@reifenpresse.de

