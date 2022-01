Cooper führt neuen Transporterreifen für das ganze Jahr ein

Cooper Tire Europe bringt einen neuen Ganzjahresreifen für Transporterfahrer auf den Markt. Sein Name: Evolution Van All Season. Er kommt zunächst in fünf Größen, weitere sollen noch 2022 folgen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN