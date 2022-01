Onlineschulungen bei der Bilstein Academy starten

Im vergangenen Jahr haben fast 2.800 Personen an den Onlineschulungen von der Bilstein Academy teilgenommen. Am 2. Januar 2022 starten die neuen Kursangebote. Sie werden jeweils von 16 bis 17 Uhr durchgeführt: 25. Januar: Passive Dämpfungssysteme (Aufbau, Funktion und Einbau), 3. Februar: Aktive Dämpfungssysteme (Aufbau, Funktion und Einbau), 15. Februar: Luftfedersysteme im Pkw (Aufbau, Funktion und Einbau), 23. Februar: Bilstein-Fahrwerktechnik (Die Fahrwerkdiagnose am Pkw), 8. März: Produktschulung (Mit dem vollen Programm von Bilstein zum Zusatzgeschäft) und 30. März: Bilstein-Fahrwerktechnik (Der Fahrwerksspezialist für das Fahrwerktuning). Weitere Informationen bei der Bilstein Academy. cs