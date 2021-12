Marangoni will Markt in Indien künftig ohne lokalen Partner entwickeln

Marangoni will sein Runderneuerungsgeschäft in Indien weiter stärken. Nachdem das italienische Unternehmen 2015 mit dem lokalen Recycler GRP ein Joint Venture gegründet hatte, das insbesondere das Ringtread-Runderneuerungssystem in Indien verankern soll, haben die Partner jetzt eine Absichtserklärung unterzeichnet. Danach will Marangoni nun die 50 Prozent Anteile von GRP an dem Gemeinschaftsunternehmen Marangoni GRP übernehmen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



