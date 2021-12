Continental sieht bei Reifen große regionale und produktspezifische Wachstumsfelder

Continental blickt dieser Tage auf eine anderthalb Jahrhunderte währende Geschichte zurück. Anlässlich dieses Jubiläums betonte Vorstandsvorsitzender Nikolai Setzer, man sehe auch und vor allem Potenzial bei der „Kerntechnologie“ Reifen. Wo liegt aber dieses Potenzial genau? Und wie will es das Technologieunternehmen heben? In einem Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert Christian Kötz, Leiter des Geschäftsfelds Tires und Mitglied des Vorstands der Continental AG, wie es weitergehen soll mit dem Produkt Reifen und inwiefern man dabei von der 150-jährigen Unternehmensgeschichte profitieren kann. Klar sei, „der Standort Deutschland ist und bleibt die Zentrale unserer weltweiten Tätigkeiten im Reifenbereich“, so Kötz weiter, und kündigt dennoch weitreichende Veränderungen an.

