BRV bietet wieder das „Grundlagentraining EM-Reifen“ an

Am 31. Mai und 1. Juni des kommenden Jahres veranstaltet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) erneut in Kooperation mit WTRtec-consult aus Hannover ein „Grundlagentraining EM-Reifen“. Die zweitägige Veranstaltung findet in Bad Salzschlirf nahe Fulda statt und soll „alles um das technische Grundwissen im Bereich EM-Reifen, Räder und Felgen“ liefern. Durch eine Vor-Ort-Besichtigung werde der theoretische Seminarteil abgerundet. „Zielgruppe des Grundlagentrainings sind Mitarbeiter im Reifenfachhandel und -service, die eine höhere Kompetenz im Segment EM-Reifen erlangen wollen“, so der BRV in seiner Vorankündigung. Die weiteren Lehrgangs- und Anmeldedetails können Interessierte auf der Internetseite des BRV finden. ab